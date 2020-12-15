مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,493.41 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق،كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.17 بانخفاض قدره 4.26 نقاط عن معدل إقفاله السابق وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و990 ألفاً و276 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و582 ألفاً و651 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.