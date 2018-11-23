العروة الشتوية وراء تراجع أسعار الخضروات

أكد يحيي سنى رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضراوات انخفضت بنسبة 20% ، نظرا لظهور "العروة الشتوية" وتداول المحصول الجديد فى الأسواق حاليا، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما بين 2 إلى 5 جنيهات فى الكيلو.

وأضاف سنى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض بعد طرح مزيد من المحصول الجديد فى الأسواق من العروة الشتوية.

وأشار إلى استمرار تراجع سعر الخضراوات خلال الأسبوعين القادمين مع بدء ظهور الإنتاج الجديد خاصة البطاطس ، حيث إن هناك 17 محافظة تزرع البطاطس وسيبدأ الحصاد الجديد يوم 25 نوفمبر فى محافظة المنيا كأول محافظة تبدأ جمع المحصول ثم المنصورة ثم المنوفية والبحيرة والغربية.