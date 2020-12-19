روسيا تتوقع وصول حجم التجارة مع السعودية إلى 5 مليارات دولار سنوياً

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، السبت، إنه "سيتم توقيع خارطة التعاون السعودي الروسي المشتركة خلال النصف الأول من عام 2021"، متوقعاً "وصول حجم التجارة بين السعودية وروسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول 2024".

وأشار نوفاك، خلال مؤتمر صحافي أعقب إجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة، إلى "توقيع بروتوكلات تعاون مختلفة لدعم التعاون التجاري بين البلدين".

من جهته، أكد وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن "التعاون والتوافق حول خطة إنتاج النفط داخل أوبك+، تحظى باتفاق مشترك بين البلدين، وهو ما سينعكس على رؤية التحالف خلال 2021، وربما تمتد حتى 2022".

وأضاف الوزير السعودي أن "هناك إجتماع بنهاية الربع الأول من العام المقبل، سيعقد شهر مارس لعرض ما تحقق على مدار السنوات الثلاثة الماضية من التعاون السعودي الروسي المشترك، لإظهار مؤشرات أعمالنا، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال الطاقة".