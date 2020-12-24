البورصة المصرية تربح 7ر1 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين المحليين، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 5ر638 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه وانهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 06ر0% ليبلغ مستوى 86ر10683 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 68ر1% مسجلاً 63ر2055 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 37ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 11ر2974 نقطة.