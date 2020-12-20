البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر653 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 3ر10890 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 3ر2 % ليبلغ مستوى 37ر2108 نقاط، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 84ر1 % ليبلغ مستوى 74ر3056 نقطة.