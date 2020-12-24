البورصة العراقية تغلق مرتفعة

اغلق مؤشر" البورصة" العراقية جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 1.56% عن الجلسة السابقة, متوقفا عند 508.03 نقطة وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 7 شركات وانخفاض اسهم 6 اخرى, فيما حافظت 13 شركة على اسعار اسهمها وبلغ عدد الاسهم المتداولة 739,299,022 سهما, بقيمة 1,398,503,644 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 569 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .