البورصة العراقية تغلق على تراجع

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.25% , متوقفا عند 500.21 نقطة وشهد المؤشر انخفاض أسهم 16 شركة , فيما ارتفعت أسهم 7 أخرى, وحافظت 8 شركات على أسعار أسهمها وبلغ عدد الأسهم المتداولة 806,235,695 سهما, بقيمة 673,665,822 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 457 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة .