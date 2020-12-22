البورصة العراقية تغلق منخفضة

سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم انخفاضا بنسبة 0.79%, متوقفا عند 501.46 نقطة وشهد المؤشر انخفاض أسهم 9 شركات, فيما ارتفعت أسهم 3 أخرى, وحافظت 8 شركات على أسعار أسهمها وبلغ عدد الأسهم المتداولة 683,417,497 سهما, بقيمة 1,010,206,170 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 394 صفقة, شملت 20 شركة مساهمة من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة .