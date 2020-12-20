البورصة العراقية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر "البورصة" العراقية جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 3.69% عن الجلسة السابقة, متوقفا عند 498.87 نقطة وسجلت الجلسة ارتفاع أسهم 22 شركة، وانخفاض أسهم شركتين اثنتين, فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,911,685,181 سهما,بقيمة 1,670,104,120 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 690 صفقة, شملت 29شركة مساهمة ,من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.