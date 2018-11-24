الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للصعود في ختام تعاملات مع ارتفاع قطاع البنوك لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وقادت أسهم البنوك البورصات الأوروبية للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن تعرضت للضغط خلال التعاملات مع تراجع أسعار النفط.

وعانت أسعار النفط من خسائر حادة في تعاملات اليوم تجاوزت 7% مع زيادة الإنتاج ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وسجلت الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية مع المخاوف المتعلقة بالبريكست في ظل انقسام البرلمان البريطاني حول مسودة الاتفاقية التي توصلت إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب استمرار أزمة الموازنة الإيطالية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 47 شهراً خلال نوفمبر الجاري، كما انكمش اقتصاد ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2015 بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو 0.4% إلى 353.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية تجاوزت 1%.

بينما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 6952.8 نقطة، ليحقق خسائر بنحو 0.9% خلال الأسبوع المنتهي اليوم

فيما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.5% إلى 11192.6 نقطة ، لكنه تراجع بنحو 1.3% خلال الأسبوع الجاري.

أما "كاك" الفرنسي" فقد سجل خسائر أسبوعية تجاوزت 1.5% رغم ارتفاعه عند بنهاية جلسة اليوم عند 4946.9 نقطة بنسبة 0.2%.

وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.1334 دولار.