مؤشر سوق الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم واقتفى قطاع أشباه الموصلات أثر مكاسب وول ستريت رغم أن التداولات ظلت هزيلة قبل موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في اليابان.

وصعد المؤشر نيكي واحدا في المئة إلى 21620.88 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يوليو.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1568.82 نقطة.