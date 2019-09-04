بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 13ر11 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 13ر11 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 18ر155 مليون سهم تمت من خلال 5634 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار كويتي (نحو 6ر66 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4779 نقطة بنسبة 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر124 مليون سهم تمت عبر 3236 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6545 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر30 مليون سهم تمت عبر 2398 صفقة بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار).