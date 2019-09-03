بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر17 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5953 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 نقطة .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر93 مليون سهم تمت من خلال 4398 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار كويتي (نحو 5ر63 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر10 نقاط ليصل إلى مستوى 3ر4779 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر62 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 6ر17 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6550 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر30 مليون سهم تمت عبر 2230 صفقة بقيمة 4ر13 مليون دينار (نحو 5ر45 مليون دولار).