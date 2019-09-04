ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 44 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 969ر44 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع بنحو 53 مليون دولار ليبلغ 969ر44 مليار دولار مقابل 916ر44 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق له.