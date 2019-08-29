الذهب في مصر يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، بزيادة بلغت نحو جنيه واحد للغرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 708 جنيهات، وعيار 18 نحو 607 جنيهات، وعيار 24 نحو 809 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 5664 جنيها.