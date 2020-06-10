تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا الصادرة اليوم تراجع مبيعات التجزئة في المملكة خلال شهر مايو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه في ظل تخفيف القيود مكافحة

فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيانات الاتحاد أوردتها وكالة الأنباء الألمانية تراجع إجمالي حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا مايو الماضي بنسبة 9ر5 في المائة سنويا، مقارنة بـ 1ر19 في المائة في أبريل الماضي. وسجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية بنسبة 9ر7 في المائة خلال مايو الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية. وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجارة التجزئة، إنه في حين سجل الشهر الماضي نموا قياسيا للتجارة الإلكترونية، لاتزال شركات تجارة التجزئة تتطلع إلى معرفة ما إذا كان الطلب سيعود إلى المتاجر الفعلية بعد فتح متاجر السلع غير الأساسية اعتبارا من 15 يونيو الماضي. وكان تم إغلاق متاجر السلع غير الضرورية منذ أكثر من شهرين في إطار إجراءات مكافحة "كوفيد19-".