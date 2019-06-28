بورصة تونس تغلق على ارتفاع



أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 18ر1 % ليصل عند 00ر7149 نقطة .

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 056ر3 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 012ر1 مليون دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 46 شركة وانخفاض أسهم 15 أخرى واستمرار أسهم 8 شركات مدرجة بالبورصة على وضعها .