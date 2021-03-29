رئيس هيئة قناة السويس يعلن موعد عبور السفن العالقة عند معبر القناة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع أن السفن العالقة عند معبر قناة السويس ستعبر القناة اليوم.وأوضح أن أكثر من 400 سفينة تنتظر عبور القناة مع انتهاء الإغلاق، مشيرا إلى أن سفينة الحاويات التي كانت جانحة لم تتضرر وقادرة على الإبحار بالقناة.وأشار إلى أن المنطقة التي جنحت فيها السفينة لم تتضرر.