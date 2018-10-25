البشير يلغي حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر

الغى الرئيس السوداني عمر البشير الخميس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد 17 شهر من وقف استيرادها وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم امتدت ليوم واحد.

وقال البشير للصحافيين في ختام مباحثاته مع السيسي "اليوم وقعت قرارا بالغاء الحظر على استيراد المنتجات المصرية".

أصدر مجلس الوزراء السوداني في أيار/مايو 2017 قرارا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر دون أن يقدم أسباباً لذلك. لكن الخارجية المصرية قالت حينها "أبلغنا أن القرار فني".