ارتفاع أسعار الذهب بالسوق الأمريكية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية اليوم لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، لتتجاوز الحاجز النفسي إلى 1700 دولار للأونصة، بفضل تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من 7ر0 بالمائة إلى 51ر1710 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1ر1698 دولار، وسجلت أدنى مستوي عند 25ر1692 دولار.