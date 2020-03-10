الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.69 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.69 % أي ما يعادل 636 نقطة، وأقفل عند مستوى 37695 نقطة.

وبلغ حجم التداول 225939560 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 206 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 119 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.