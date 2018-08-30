بورصة تونس تقفل على تراجع بنسبة 0.014%

أقفلت بورصة تونس للاوراق المالية "توناندكس" على 34 ر8383 نقطة مسجلة تراجعا بـ14ر0 % في ختام مداولات اليوم, فيما بلغت حركة الأموال 2ر8 مليون دينار تونسي حوالي03ر3 مليون دولار.

وشهدت حركة التداول ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة, بينما تراجعت أسهم 24 أخرى, فيما استمرت 15 شركة على وضعها.