أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا

أوقفت شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، بسبب استحالة دفع شركة "ترانس نفط" مقابل العبور، لدخول الحزمة السابعة من العقوبات حيز التنفيذ.