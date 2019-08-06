البورصة العراقية تغلق مرتفعة

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.64%, متوقفاً عند 478.92 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 12 شركة, وانخفاض اسهم 6, فيما حافظت 17 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 4,280,770,861 سهماً, بقيمة 4,836,333,077 ديناراً عراقياً, تحصلت خلال ابرام 275 صفقة, شملت 35 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.