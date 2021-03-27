رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح
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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح

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العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح

قناة السويس
القاهرة - العرب اليوم

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح ولكنها لم تفعل ذلك بعد

اقتصاد عاجل
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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح



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