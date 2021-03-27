رئيس هيئة قناة السويس يؤكد بأن هناك 321 سفينة تنتظر لعبور القناة

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إنه لا إصابات أو تلوث نفطي نتج عن جنوح سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، مشيراً إلى أن 321 سفينة تنتظر لعبور القناة.وأضاف ربيع في مؤتمر صحافي أن الهيئة تقدم الخدمات اللوجستية، لجميع السفن الـ321 التي تنتظر العبور، لحين تعويم السفينة العالقة.وذكر أن الهيئة قامت بتحريك مجموعة من القاطرات لتعويم السفينة فور وقوع الحادث، مشيراً إلى أنهم شكلوا غرفة عمليات لوضع خطة لتعويم السفينة.وأوضح ربيع أن العمق في منتصف مجرى القناة يصل إلى 24 متراً لكنه أقل من ذلك عند الأطراف، لافتاً إلى أن السفينة الجانحة أغلقت المجرى الجنوبي للقناة.