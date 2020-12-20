بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر9 نِقَاط ليبلغ مستوى 44ر5632 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 % وجرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر197 مليون سهم تمت عبر 8239 صفقة نقدية بقيمة 8ر30 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نِقَاط ليبلغ مستوى 89ر4594 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر151 مليون سهم تمت عبر 5019 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 ملايين دينار وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6158 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر45 مليون سهم تمت عبر 3220 صفقة بقيمة 13ر20 مليون دينار .