بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر58 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5642 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر1 % وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر307 مليون سهم تمت عبر 9201 صفقة نقدية بقيمة 2ر107 مليون دينار كويتي وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4589 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 18ر143 مليون سهم تمت عبر 4722 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار كويتي كما ارتفع مؤشر السوق الأول 74ر74 نقطة ليبلغ مستوى 32ر6176 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر164 مليون سهم تمت عبر 4479 صفقة بقيمة 8ر96 مليون دينار كويتي.