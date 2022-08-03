عون يؤكد حرصه على حق لبنان بثرواته الطبيعية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون عدم التساهل تحت أي شعار في الحرص على حقوق بلاده بثرواتها الطبيعية في مياهها الإقليمية. فيما أعرب الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين عن أمله بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود البحريه بين لبنان واسرائيل .