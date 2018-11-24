استقرار أسعار الخضروات في الأسواق المصرية السبت

استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية اليوم السبت 24 - 11 -2018 ، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، والكوسة 10 جنيه، والبطاطس من11 إلى

14 جنيه ،وتسجل الفاصوليا الخضراء 12 جنيهاً، والخيار 8 جنيهات، والبصل 7 جنيهات ، والطماطم "الشيري" 28 جنيه.

وسجل الباذنجان 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهاً، والفلفل الحار 8جنيه، والفلفل الألوان 40 جنيهًا، والجزار10، والليمون 12 جنيهات، وبدأ سعر الكرنب

من 10 جنيهات حتى 20 جنيهات حسب الحجم،وسجل سعر البطاطا 7جنيه،وسعرالبامية20 جنيه.