سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الإثنين 16 كانون الأول ديسمبر 2019
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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الإثنين 16 كانون الأول ديسمبر 2019

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الإثنين 16 كانون الأول ديسمبر 2019

جنيه مصري
القاهرة - العرب اليوم


بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي

1 جنيه سوداني = 0.35 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 2.82 جنيه سوداني





 

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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الإثنين 16 كانون الأول ديسمبر 2019 سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الإثنين 16 كانون الأول ديسمبر 2019



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حملت بأغلبها توقيع مصمميها المفضّلين أمثال الكسندر ماكوين

تعرفي على سرّ تميّز كيت ميدلتون وفساتينها الأنيقة

لندن ـ ماريا طبراني

تألقت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون خلال العام 2019 بعدد كبير من الإطلالات الساحرة التي أثبتت أنها تستحق عن جدارة لقب أيقونة للموضة. فخطفت الأنظار بمعاطفها الراقية وفساتينها الأنيقة والتي حملت بأغلبها توقيع مصمميها المفضّلين أمثال الكسندر ماكوين، كاثرين والكر، واميليا ويكستيد. وقد أضافة الى لائحة المصممين هذا العام اسم المصمم ايلي صعب الذي اختارت من مجموعته فستاناً ساحراً. فساتين سهرة ماكسي لا يمكن ان ننسى اطلالتها بالفستان الطويل بقصة الكتف الواحد من تصميم الكسندر ماكوين تألقت به خلال حفل البافتا لعام 2019، وآخر باللون الابيض ايضا ومن تصميم الدار نفسه تميّز بالكشاكش الناعمة. أما لحفل 100 Women in Finance Gala فبدت ساحرة بفستان غوتشي بدرجات الوان الزهري مع حزام مخملي حدد خصرها. إطلالات ميدي أنيقة أضافت كيت الى فساتينها الميدي الانيقة لهذا ...المزيد

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