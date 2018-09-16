العجز التجاري المغربي يرتفع 10% في 8 أشهر

قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 % إلى 137.9 مليار درهم أو 14.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2%، لتفوق الصادرات التي ارتفعت بنحو 10.2%.
وزادت واردات المغرب من الطاقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 18.8%، بينما ارتفعت واردات المعدات 12.5%. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6%، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وخلال نفس الفترة نمت صادرات قطاع السيارات 17.7%. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6%، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6%.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلباً على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6% على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، أحد المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2% إلى 48.58 مليار درهم (5.16 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى (أغسطس) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا % إلى 44.87 مليار درهم (نحو 4.76 مليار دولار).
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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