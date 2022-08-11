الحكومة العراقية تمدد بيع مادة زيت الوقود للبنان

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، موافقتها على تمديد بيع مادة زيت الوقود للبنان "استجابة للظروف الصعبة".

وقال وزير الثقافة، والمتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء العراقي قرر تمديد اتفاق بيع مادة زيوت الوقود إلى لبنان"، مضيفا أن هذا القرار "يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".