البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.11%, متوقفًا عند 467.02 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 4, فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,143,152,754 سهمًا, بقيمة 1,503,043,212 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 536 صفقة, شملت 36 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.