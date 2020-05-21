بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 53ر18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 53ر18 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4913 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 20ر82 مليون سهم تمت عبر 4605 صفقات نقدية بقيمة بلغت 22ر16 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4161 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 20ر39 مليون سهم تمت عبر 1733 صفقة نقدية بقيمة 7ر1 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 98ر18 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5295 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 3872 صفقة بقيمة 49ر14 مليون دينار .