بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة
آخر تحديث GMT21:24:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة

بورصة الكويت
الكويت- العرب اليوم

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 82ر0 نقطة ليبلغ مستوى 17ر4895 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 45ر83 مليون سهم تمت عبر 4848 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر19 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26ر23 نقطة ليبلغ مستوى 99ر4143 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 23ر25 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة نقدية بقيمة 4ر1 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 33ر10 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5277 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر58 مليون سهم تمت عبر 3460 صفقة بقيمة 10ر18 مليون دينار .

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 82ر0 نقطة



أخبار ذات صلة

GMT 18:44 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

GMT 17:42 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع
العرب اليوم - الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

GMT 17:38 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

الأسهم الأميركية تفتح على ارتفاع
العرب اليوم - الأسهم الأميركية تفتح على ارتفاع

GMT 12:10 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

GMT 10:36 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.07%
العرب اليوم - سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.07%

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسّقت البلايزر مِن دون أكمام مع سروال أسود ضيق

أفكار إطلالات لعيد الفطر 2020 مستوحاة من أزياء الملكة ليتيزيا

مدريد - العرب اليوم

تملك الملكات والأميرات وسيدات العائلات الملكية قاسماً مشتركاً: الإطلالات الأنيقة والذوق الرفيع، فنراهن يخطفن الأنظار خلال المناسبات النهارية بملابسهنّ الكاجول أو في المساء في الحفلات بأزياء راقية وساحرة. ومن بين الملكات، تنجح الملكة ليتيزيا في كل مرّة بأن تسحرنا بإطلالاتها الساحرة ما جعلها أيقونة للموضة للنساء حول العالم، ويمكن أن تستوحي منها أجمل الأزياء لعيد الفطر أو حتى لمناسبات الصيف. تتميّز ملكة إسبانيا بإطلالاتها الراقية وبأسلوبها البسيط، ولكنها في الوقت نفسه تنجح في تنسيقها بشكل عصري وشبابي سواء البدلات الرسمية، أو الفساتين الميدي الأنثوية بطبعات الورود وغيرها من التصاميم الأنيقة. كما تختار الملكة ليتيزيا أزياءها من ماركات عالمية فاخرة مثل كارولينا هيريرا Carolina Herrera وهيوغو بوس Hugo Boss، لكنها تلجأ أيضاً إلى دور أ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:56 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

جلابيات لرمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان
العرب اليوم - جلابيات لرمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

تعرف على أفضل الطرق لاكتشاف "هاواي" السياحية افتراضيًا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الطرق لاكتشاف "هاواي" السياحية افتراضيًا

GMT 02:50 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

أبرز الأفكار المميزة لديكورات البلكونة الصغيرة
العرب اليوم - أبرز الأفكار المميزة لديكورات البلكونة الصغيرة

GMT 05:54 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

عباس يؤكد عدم قبوله بوساطة واشنطن وحدها في أي مفاوضات
العرب اليوم - عباس يؤكد عدم قبوله بوساطة واشنطن وحدها في أي مفاوضات

GMT 04:02 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

فيديو طريف لمذيعة أميركية وابنها أثناء تصويرها تقريرًا في "الحجر المنزلي"
العرب اليوم - فيديو طريف لمذيعة أميركية وابنها أثناء تصويرها تقريرًا في "الحجر المنزلي"

GMT 03:57 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

تعرفي على أجمل موديلات القمصان المزينة بـ"الكشكش"
العرب اليوم - تعرفي على أجمل موديلات القمصان المزينة بـ"الكشكش"

GMT 03:12 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية

GMT 08:43 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

5 نصائح للحصول على ديكورات غرف أطفال مريحة
العرب اليوم - 5 نصائح للحصول على ديكورات غرف أطفال مريحة

GMT 02:35 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

وزير العدل يرجح عدم مثول أوباما وبايدن أمام القضاء الأميركي
العرب اليوم - وزير العدل يرجح عدم مثول أوباما وبايدن أمام القضاء الأميركي

GMT 09:36 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

رزان مغربي في فيديو قبل 27 عامًا يبرز ملامحها التي لم تتغيّر كثيرًا
العرب اليوم - رزان مغربي في فيديو قبل 27 عامًا يبرز ملامحها التي لم تتغيّر كثيرًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:23 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

هجوم كويتي عنيف على محمد رمضان ومطالب بمنعه من دخول البلاد
العرب اليوم - هجوم كويتي عنيف على محمد رمضان ومطالب بمنعه من دخول البلاد

GMT 19:45 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

"المرأة الوطواط" عالمة الفيروسات الصينية تعود للظهور وتؤكد مصدر فيروس "كورونا"
العرب اليوم - "المرأة الوطواط" عالمة الفيروسات الصينية تعود للظهور وتؤكد مصدر فيروس "كورونا"

GMT 16:14 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

متخصص في المناعة يكشف أسباب قلة وفيات "كورونا" في السعودية
العرب اليوم - متخصص في المناعة يكشف أسباب قلة وفيات "كورونا" في السعودية

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 04:00 2020 الخميس ,14 أيار / مايو

"تيسلا" تؤجل إنتاج شحانتها التجارية "سيمي" بالرغم من مئات الحجوزات
العرب اليوم - "تيسلا" تؤجل إنتاج شحانتها التجارية "سيمي" بالرغم من مئات الحجوزات

GMT 08:14 2020 الثلاثاء ,12 أيار / مايو

تعرف على أفضل وقت لزيارة كيب تاون لؤلؤة جنوب أفريقيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل وقت لزيارة كيب تاون لؤلؤة جنوب أفريقيا

GMT 04:22 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

الإعلامية الكويتية حليمة بولند تنشر محادثة قديمة لها مع محمد رمضان
العرب اليوم - الإعلامية الكويتية حليمة بولند تنشر محادثة قديمة لها مع محمد رمضان

GMT 12:07 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

لافروف يؤكّد على أنّ حجم التجارة العالمية يُمكن أن ينخفض
العرب اليوم - لافروف يؤكّد على أنّ حجم التجارة العالمية يُمكن أن ينخفض

GMT 07:47 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

غانا تروِّج لمؤتمر قادة تعليم أفريقيا بجامعة الأزهر في القاهرة
العرب اليوم - غانا تروِّج لمؤتمر قادة تعليم أفريقيا بجامعة الأزهر في القاهرة

GMT 13:26 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

شبكة قنوات "ميدياست" إيطالية تتوقّع عودة بوفون إلى يوفنتوس
العرب اليوم - شبكة قنوات "ميدياست" إيطالية تتوقّع عودة بوفون إلى يوفنتوس

GMT 20:24 2019 الأحد ,23 حزيران / يونيو

صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح
العرب اليوم - صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح

GMT 20:04 2019 الخميس ,09 أيار / مايو

التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري
العرب اليوم - التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

GMT 22:10 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

موريتانيا تسقط أمام مالي في أول ظهور لها خلال "كأس أفريقيا"
العرب اليوم - موريتانيا تسقط أمام مالي في أول ظهور لها خلال "كأس أفريقيا"

GMT 22:06 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

منتخب مصر يواصل شق طريقه في البطولة بالفوز على الكونغو بهدفي المحمدي وصلاح
العرب اليوم - منتخب مصر يواصل شق طريقه في البطولة بالفوز على الكونغو بهدفي المحمدي وصلاح

GMT 16:49 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

مدرب أوغندا يتوصّل لخطّة لإيقاف صلاح في أمم أفريقيا
العرب اليوم - مدرب أوغندا يتوصّل لخطّة لإيقاف صلاح في أمم أفريقيا

GMT 06:34 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

أفكار مميّزة لديكور لنشر البهجة والسعادة في عيد الفطر
العرب اليوم - أفكار مميّزة لديكور لنشر البهجة والسعادة في عيد الفطر

GMT 15:20 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هيثم قيراط يقود مباراة مدغشقر وبوروندي
العرب اليوم - هيثم قيراط يقود مباراة مدغشقر وبوروندي

GMT 15:34 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان

أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني كافانى
العرب اليوم - أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني كافانى

GMT 10:53 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو

المنتخب المصري يُعلن مشاركة أحمد حجازي في مباراة الكونغو رغم "كسر أنفه"
العرب اليوم - المنتخب المصري يُعلن مشاركة أحمد حجازي في مباراة الكونغو رغم "كسر أنفه"

GMT 01:06 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

استمتع بعطلة رومانسية لا تنسى في أشهر الوجهات الأوروبية
العرب اليوم - استمتع بعطلة رومانسية لا تنسى في أشهر الوجهات الأوروبية

GMT 02:31 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

علماء يعثرون على مواد عضوية في "نيزك" قادم من كوكب المريخ
العرب اليوم - علماء يعثرون على مواد عضوية في "نيزك" قادم من كوكب المريخ

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 02:53 2020 الخميس ,14 أيار / مايو

نوفاك يؤكد روسيا على يقين أن شركائها سيراقبون الاتفاقية
العرب اليوم - نوفاك يؤكد روسيا على يقين أن شركائها سيراقبون الاتفاقية

GMT 10:19 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

ترشيح آرسين فينغر لتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني
العرب اليوم - ترشيح آرسين فينغر لتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني

GMT 22:45 2020 الخميس ,14 أيار / مايو

هيئة أميركية تؤكد أن "تيك توك" خطر على الأطفال
العرب اليوم - هيئة أميركية تؤكد أن "تيك توك" خطر على الأطفال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab