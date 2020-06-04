مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم على انخفاض، بنسبة 493ر0 في المئة، ما يعادل 41ر17 نقطة، ليصل عند مستوى 60ر3517 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و395 ألفًا و95 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 44ر9 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 168ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 35ر18 مليار ريال عماني.