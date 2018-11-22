الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال
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الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال

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العرب اليوم - الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض _ العرب اليوم

 دشن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، مشروعات "وعد الشمال" في منطقة الحدود الشمالية.

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الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال



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الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال الملك سلمان يدشن مشاريع وعد الشمال بقيمة 85 مليار ريال



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واشنطن ـ يوسف مكي

خُرّبت نجمة المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز الموجودة على ممشى الشهرة في هوليوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد أن رش مجهولان دهانا أسود لتشويهها وبذلك تلتحق لوبيز بقائمة بعض الأسماء مثل دونالد ترامب والممثل بيل كوسبي البذين تم تخريب نجمتيهما على رصيف الشهرة. ووفقا إلى موقع "TMZ" تحقق الشرطة في الحادث لمعرفة أسباب القيام به ودوافع صاحبه لاستخدم طلاء الرش الأسود لإلحاق الضرر بالنجمة، ويوضح الموقع أن أحد الأشخاص أقدم على استخدام دهان الرش الأسود لتشويه نجمة جينيفر لوبيز في ممر الشهرة، ورغم عدم وضوح الرسالة التي حاول توجيهها بهذا العمل فإنه لا يبدو تخريبيا على نقيض سابقيه، وتم الكشف للمرة الأولى عن نجمة جينيفر لوبيز في عام 2013 بفضل سنواتها العديدة من العمل الشاق في كل من السينما والموسيقى، وفي الحفلة قالت: "هذه اللحظة التاريخية تحثني على العمل بجد أكبر

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