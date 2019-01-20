وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري يسعى إلى تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية وتمكين قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الملفات ستفضي إلى اقتصاد عربي أكثر توازناً أثناء فعاليات القمة التنموية الإقتصادية.