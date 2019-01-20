الجعفري يكشف أن سياسة العراق اليوم تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية

وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري يكشف خلال فعاليات القمة التنموية الإقتصادية أن سياسة العراق اليوم تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها