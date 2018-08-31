انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، بمقدار 10 كوبيك، مقارنة بجلسة التداول السابقة ، وبلغ 68.14 روبل وانخفض سعر صرف اليورو بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 79.55 روبل.
ووفقًا لسوق الأوراق المالية في موسكو فقد انخفض أيضا مؤشر الأسهم المقومة بالروبل / MICEX/ عند افتتاح التداول بنسبة 0.5? ، مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة ، إلى 2320.27 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم المقومة بالدولار/ RTS / الذي تراجع بنسبة 0.3 ? ليصل إلى مستوى 1072.07 نقطة .
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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