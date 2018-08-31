انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، بمقدار 10 كوبيك، مقارنة بجلسة التداول السابقة ، وبلغ 68.14 روبل وانخفض سعر صرف اليورو بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 79.55 روبل.

ووفقًا لسوق الأوراق المالية في موسكو فقد انخفض أيضا مؤشر الأسهم المقومة بالروبل / MICEX/ عند افتتاح التداول بنسبة 0.5? ، مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة ، إلى 2320.27 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم المقومة بالدولار/ RTS / الذي تراجع بنسبة 0.3 ? ليصل إلى مستوى 1072.07 نقطة .