غرفة الشرقية تتيح منصة إلكترونية للتسجيل المسبق في معرض وظائف 2018

أتاحت غرفة الشرقية خاصية إلكترونية جديدة للمستفيدين من معرض وظائف 2018 ، الذي تنظمه الغرفة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة 22 – 25 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع شركة معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو"، تمكن المستفيدين من طالبي وطالبات العمل التسجيل إلكترونياً في المعرض من خلال منصة إلكترونية للتسجيل المسبق في المعرض.

وتمكن هذه الخاصية طالب العمل من الدخول مباشرة الى المعرض والتجول بين الشركات والمؤسسات العارضة للوظائف دون أن يتوجب عليه احضار السيرة الذاتية أو طباعتها أو تصويرها إلى نسخ ورقية للتقدم بها، حيث أن جميع معلومته في السيرة الذاتية ستكون موجودة مسبقاً على المنصة الإلكترونية المرتبطة بجميع العارضين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن الغرفة دأبت على الاستفادة من كل ما هو جديد في جميع المجالات، ومواكبة التطور في جميع الخدمات، مشيراً إلى أن الغرفة لن تتوقف عن مواكبة التطور التقني وتسخيره لخدمة المستفيدين من خدماتها، لافتاً إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستوفر الجهد والوقت على طالبي وطالبات العمل، بحيث يصبح بإمكانهم ان يستعرضوا الفرص الوظيفية المناسبة لهم بكل يسر.

وبين الخالدي أن خدمة التسجيل المبكر تتيح جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة الى التعامل الورقي، مشيراً إلى أن هذه النسخة من تهدف لدعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، و مقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة..