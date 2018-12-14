مؤسسة النفط في ليبيا تعارض دفع فدية لإعادة فتح حقل الشرارة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان على موقع الشركة على الإنترنت إن ”أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي“.

وأعلنت المؤسسة، يوم الاثنين، حالة القوة القاهرة على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، والواقع في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع.

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