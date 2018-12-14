تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 %، عن التسوية السابقة.

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، بعضا من أبطأ النمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، ما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

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