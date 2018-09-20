تركيا تخفض توقعات النمو في 2018 و2019 والليرة تهبط

خفضت تركيا كثيرا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد يوم الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة التركية نحو 40 بالمئة منذ بداية 2018

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية براءت ألبيرق أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2018 و2.3 بالمئة في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 بالمئة.

كانت مصادر قالت إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.