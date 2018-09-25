ترقب المستثمرين لخطوة الاحتياطي الأميركي يوازن أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي تشير التوقعات إلى احتمال يعطي مؤشرًا جيدًا حول زيادة أسعار الفائدة في المستقبل إضافة لمراقبة الأسواق لتطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار الأونصة , فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأونصة, وتشير الأرقام إلى وجود زيادة بنسبة 0.3 في أسعار الفضة لتصل إلى 14.26 دولار للأونصة في حين استقر سعر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأونصة.