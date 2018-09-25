ترقب المستثمرين لخطوة الاحتياطي الأميركي يوازن أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي تشير التوقعات إلى احتمال يعطي مؤشرًا جيدًا حول زيادة أسعار الفائدة في المستقبل إضافة لمراقبة الأسواق لتطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.
واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار الأونصة , فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأونصة, وتشير الأرقام إلى وجود زيادة بنسبة 0.3 في أسعار الفضة لتصل إلى 14.26 دولار للأونصة في حين استقر سعر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأونصة.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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