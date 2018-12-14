المؤشر نيكي يتراجع 2% متأثرًا بأداء سيئ للعقود الآجلة

هبط المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، بقيادة سهم سوفت بنك وغيره من الأسهم الكبرى متأثرا بأداء سيئ للعقود الآجلة وانتهاء أجل خيارات، فضلا عن مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق من كل من الصين واليابان.

وانخفض المؤشر نيكي 2% إلى 21374.83 نقطة. وقفز المؤشر 3.2 %، أو 668 نقطة، في اليومين الأخيرين

وخلال الأسبوع، هبط نيكي 1.4 %، وأشارت بيانات، اليوم الجمعة، إلى أن الإنتاج الصناعي الصيني نما في نوفمبر 5.4 % على أساس سنوي بينما زادت مبيعات التجزئة 8.1 %، وهو نمو دون التوقعات.

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