مؤشر نيكي عند أعلى مستوى في 27 عامًا مع تعزيز ضعف الين آمال الأرباح

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 27 عاما يوم الثلاثاء ليواصل مكاسب الآونة الأخيرة بفعل آمال بشأن أرباح الشركات، في حين ارتفع سهم أونو للأدوية بفضل نبأ منح جائزة نوبل إلى باحثين عن طريقة لمكافحة السرطان مُستخدمة في عقارها أوبديفو.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 24270.62 نقطة، ليحوم المؤشر القياسي عند مستويات لم تُسجل منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.

وتدعمت المكاسب بتوقعات لأرباح قوية للشركات في ظل ضعف الين الياباني. والمؤشر فوق مستوى 24 ألف نقطة منذ يوم الجمعة الماضي.

ويقول متعاملون إن مكاسب نيكي السريعة، حيث صعد 5.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، تجعل السوق عرضة للبيع لجني الأرباح، لكن المعنويات تظل إيجابية.

وزاد الدولار إلى 114.06 ين في الجلسة السابقة وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، قبل تداوله مستقرا عند 113.77 ين يوم الثلاثاء.