مؤشر نيكي عند أعلى مستوى في 27 عامًا مع تعزيز ضعف الين آمال الأرباح

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 27 عاما يوم الثلاثاء ليواصل مكاسب الآونة الأخيرة بفعل آمال بشأن أرباح الشركات، في حين ارتفع سهم أونو للأدوية بفضل نبأ منح جائزة نوبل إلى باحثين عن طريقة لمكافحة السرطان مُستخدمة في عقارها أوبديفو.
وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 24270.62 نقطة، ليحوم المؤشر القياسي عند مستويات لم تُسجل منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.
وتدعمت المكاسب بتوقعات لأرباح قوية للشركات في ظل ضعف الين الياباني. والمؤشر فوق مستوى 24 ألف نقطة منذ يوم الجمعة الماضي.
ويقول متعاملون إن مكاسب نيكي السريعة، حيث صعد 5.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، تجعل السوق عرضة للبيع لجني الأرباح، لكن المعنويات تظل إيجابية.
وزاد الدولار إلى 114.06 ين في الجلسة السابقة وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، قبل تداوله مستقرا عند 113.77 ين يوم الثلاثاء.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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