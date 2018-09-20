ألبيرق يعلن أن معدل البطالة المتوقع في تركيا 12.1% في 2019

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الخميس إن من المتوقع ان يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1 بالمئة في 2019 مقارنة مع 11.3 بالمئة متوقعة في 2018 وذلك في معرض إعلانه عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط.