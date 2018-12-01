استقرار سعر العملات الأجنبية في الأسواق المصرية السبت

ستقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، الموافق أول ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدولار 17.8628 جنيه للشراء و17.9564 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.3493 جنيه للشراء و20.4613 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل نحو 22.8143 جنيه للشراء و22.9429 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.9598 جنيه للشراء و18.0557 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.7687 جنيه للشراء و15.8555 جنيه للبيع.